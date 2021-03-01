Эпидемиолог допустил возникновение новой пандемии

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико считает, что коронавирус — не последняя пандемия, с которой придется столкнуться миру.

По его словам, респираторные патогены являются в этом плане наиболее опасными.

«И холера принимала такой вот опустошительный характер. Но, конечно, респираторные патогены, они наиболее опасные», — цитирует его слова РИА «Новости». По последним данным, в мире число зараженных коронавирусом достигло 114 122 043, выздоровело 64 465 898 пациентов, число смертельных исходов достигло 2 531 857.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан назвала долю мирового населения с антителами к коронавирусной инфекции, полученными после перенесенного заболевания или вакцинации. Антителами к коронавирусу обладают менее 10% населения планеты.