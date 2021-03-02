В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 49 человек

Число летальных исходов в городе с начала пандемии достигло 11 161 человек. Фото: Pixabay

Число летальных исходов в городе с начала пандемии достигло 11 161 человек. Фото: Pixabay

В Петербурге за сутки от коронавируса умерли 49 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Число летальных исходов в городе достигло 11 161 человек.

Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 369057 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 302916 человек. За последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 14328 человека.

С начала пандемии в России выявлено 4 268 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 896 летальных исходов. Общее число тех, кто выздоровел составило 3 838 040 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet.