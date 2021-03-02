В Ленфильме продлили до 9 марта выставку костюмов к фильму «Конёк-горбунок»

Петербургский киноцентр «Ленфильм» объявляет о продлении выставки костюмов к фильму «Конёк-Горбунок» до 9 марта.

Об этом заявили представители центра на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 2 марта. Экспозиция открылась 19 февраля и предполагалось, что она завершит работу в последний день зимы, однако теперь полюбоваться кафтанами, сарафанами и царскими нарядами, созданными специально для фильма-сказки Олега Погодина, можно еще неделю. Выставка открыта ежедневно с 12 до 19 часов.

Основой художественных образов для более чем 40 нарядов послужили иллюстрации к сказкам Ивана Яковлевича Билибина. Над их созданием работали известные художники по костюмам — Надежда Васильева и Ольга Михайлова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что только за первые выходные в прокате «Конёк-Горбунок» собрал 285 млн рублей.