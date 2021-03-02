Требование отрицательного теста на COVID-19 при въезде в Турцию продлили до конца мая

Турецкие власти продлили срок действия требования, обязывающего прилетающих в страну туристов иметь с собой справку, подтверждающую отсутствие коронавирусной инфекции.

Ранее ожидалось, что ограничение снимут после 1 марта, однако турецкое Министерство здравоохранения продлило действие требования до 26 мая 2021 года. Об этом во вторник, 2 марта, информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР). Авиакомпаниям направили телеграмму, в которой перевозчиков обязывают допускать на борт только путешественников, имеющих необходимый документ.

Результаты теста должны быть получены не позднее 72 часов до вылета. При этом детям младше шести лет справка по-прежнему не нужна, как и пассажирам, прилетающим в Турцию транзитом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по прогнозам ВОЗ, от угрозы коронавируса не удастся избавиться к концу 2021 года.