По всей России 3 марта проверят системы оповещения населения

В Петербурге проверка систем оповещения также начнется в 10:40. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

В Петербурге проверка систем оповещения также начнется в 10:40. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

В среду, 3 марта, во всех российских регионах состоится масштабная проверка систем оповещения, информирует пресс-служба МЧС России.

В 10:40 по местному времени в каждом регионе будет подан сигнал «Внимание всем!» с помощью электросирен и громкоговорителей, а затем эфиры трансляций на общероссийских обязательных и общедоступных теле- и радиоканалах будут замещены на период до 1 минуты.

Мероприятие проводится с целью отработки своевременного доведения до населения информации об опасностях при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 2021 году таких проверок ожидается две, вторая намечена на 6 октября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что контрольно-счетная палата Петербурга проверяет деятельность подведомственного комитету по благоустройству ГУДП «Центр».