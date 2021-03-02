Депутат Рады заявил, что на вакцинацию украинцев понадобится 200 лет

Он призвал ускорить темпы вакцинации.

Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко остался недоволен темпами вакцинации в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что за сутки в среднем прививают около 600 человек. Это значит, что понадобится 200 лет, чтобы сделать уколы всем гражданам. Гончаренко подчеркнул, что в Украине вакцинировать людей начали позже, чем в других странах и он хочет, чтобы темпы вакцинации ускорили.

Депутат также недоволен ситуацией с тестированием на коронавирус. В сутки делают 70 тысяч тестов, отметил он, хотя в Италии – 250 тысяч.

«Поэтому мы продолжаем не делать тесты, не делать вакцины и делать вид, что мы преодолеем COVID?»

– задался вопросом Гончаренко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Зеленский сделал прививку от коронавируса.