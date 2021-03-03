Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в стране продолжается циркуляция коронавирусной инфекции.

По словам главы Минздрава, коронавирус еще остается в России. Есть вероятность появления третьей волны коронавируса, но ее можно избежать с помощью массовой вакцинации населения.

Мурашко отметил, что в настоящее время в стране есть три официально зарегистрированные вакцины для профилактики COVID-19, все они работают. Разработчики уже завершили клиническое исследование препарата «ЭпиВакКорона» на пожилых людях старше 60 лет. Документы находятся на рассмотрении, поэтому все движется в штатном режиме, подчеркивает министр.

Он заявил, что последние недели в РФ фиксируется снижение заболеваемости, но в дальнейшем ситуация будет развиваться в зависимости от вакцинопрофилактики и других действий. Россияне по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве ожидают, что пандемия коронавируса закончится в середине 2021 года.