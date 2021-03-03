В России за сутки выявили менее 11 тысяч случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба на 11 часов 3 марта, за минувшие сутки на территории России зарегистрировали 10 535 новых случаев заражения COVID-19.

При этом у 1 316 пациентов (12,5%) болезнь протекает бессимптомно. Нарастающим итогом с коронавирусом столкнулись 4 278 750 россиян. Кроме того, за последние сутки инфекция стала причиной смерти 452 человек. Таким образом, с начала пандемии в России зафиксировано 87 348 летальных исходов от COVID-19.

К счастью, выздоровевших за сутки на 5 тысяч больше, чем новых случаев заражения. Из больниц успешно выписали 15 694 человека, справившихся с болезнью. В общей сложности, за время ведения статистики выздоровели 3 853 734 пациента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге по-прежнему количество новых случаев заражения держится в пределах тысячи. Так, за последние сутки ковид выявили у 962 горожан.