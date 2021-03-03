Вирусолог назвал сроки окончания пандемии

Доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог Владимир Оберемок считает, что пандемия коронавируса завершится к 2022 года, в том числе благодаря формированию коллективного иммунитета.

Он также отметил, что еще могут быть вспышки коронавируса. Спад заболеваемости сегодня вирусолог назвал естественным явлением, на который повлияло число переболевших и вакцинация.

«К 2022 году пандемия завершится, а через поколение коронавирус станет не страшнее обычного гриппа», — цитирует его пресс-служба вуза.

Он также отметил, что в эпоху коронавируса у человека есть выбор: переболеть или привиться. По последним данным, в России зафиксировано 4 278 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 87 348 летальных исходов, выздоровели 3 853 734 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что угроза пандемии коронавируса, несмотря на снижение динамики распространения болезни, все еще актуальна, поэтому Роспотребнадзор напоминает о правилах дезинфекции поверхностей в квартире.