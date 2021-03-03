Ученые доказали связь коронавируса с группой крови

Ученые доказали связь коронавируса с группой крови
Фото: pixabay

Люди со второй группой крови больше подвержены риску заболевания коронавирусом. К такому выводу пришли американские ученые.

По их данным, вирус использует белковый комплекс RBD для прикрепления к клеткам-хозяевам, при этом легкость заражения зависит от мощности его связывания.

Как сообщается в журнале Американского общества гематологии Blood Advances, вирус предпочитает связываться с респираторными клетками людей со второй группой крови и не связывается с эритроцитами этой группы.

Ученые отмечают, что их результаты не могут однозначно предсказать, как будет протекать COVID-19 у пациентов с различными группами крови, так как тяжесть заболевания зависит от многих факторов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус может привести к повреждению слухового нерва.

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