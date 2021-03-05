На Арсенальной набережной обнаружили исторический тоннель

В центре Петербурга строители обнаружили исторический подземный тоннель. Он проходит от Невы к Арсенальной набережной, 1.

Тоннель обнаружили строители в ходе работ в бывших корпусах завода «Арсенал» на Выборгской стороне. Их приспосабливают под арт-квартал Temple of Deer.

Как сообщил РБК со ссылкой на инвестиционную компанию Placebo/25, реставраторы обещают восстановить тоннель, после чего он будет открыт для посетителей в 2022 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что градозащитники пытаются остановить снос бывших корпусов завода «Петрохолод». Собственник уверен, что сооружение уже не получится восстановить.