Онищенко заявил о существовании единственного штамма COVID

В России, как и во всем мире, сегодня распространяется только один штамм коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, вирус Covid-19 является «довольно консервативным», его изменения не такие значительные, как у вируса гриппа.

Как сообщили «РИА Новости», специалист подчеркнул, что в настоящее время известны лишь «подтипы» заболевания, но это тот же самый штамм, который мутирует и получает новые свойства.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Онищенко привился от коронавируса препаратом центра Чумакова.