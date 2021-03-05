Медики обнаружили новый побочный эффект у вакцины Moderna

После вакцинации от коронавируса препаратом компании Moderna могут появляться кожные воспаления в месте инъекции. Об этом рассказали американские медики.

Побочный эффект проявляется на восьмой-десятый день после введения первой дозы препарата. Таких случаев выявили уже 12.

Согласно данным, опубликованным в журнале New England Journal of Medicine, врачи убедили пациентов сделать вторую часть вакцины, несмотря на высыпания. После нее аналогичные неприятные симптомы на коже появились у трех человек. Еще трое пожаловались на легкие кожные воспаления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России завершили вторую фазу исследований вакцины «Спутник Лайт». Все необходимые данные уже отправлены экспертам для оценки.