За сутки коронавирус унес жизни 26 человек

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов от коронавирусной инфекции. За минувшие сутки новая болезнь унесла жизни 26 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 5 марта. Как сообщили в оперативно штабе, в данном «антирейтинге» Петербург стоит после Москвы (54) и Московской области (32).

Побороть болезнь смог еще 2 591 человек. В этом показателе Петербург обошел все российские города. За все время пандемии из больниц города были выписаны 15 464 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за прошедшие сутки коронавирус выявили у 983 человек, на первом месте Москва (1 тыс.757).