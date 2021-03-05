В Китае планируют повысить возраст выхода на пенсию

По мнению экспертов, это поможет не только смягчить проблему с пенсионными долгами в некоторых районах, но и снять нагрузку с детей, которые должны содержать престарелых родителей. Некоторые, однако, опасаются проблем с трудоустройством среди молодых специалистов. Фото: pixabay

По мнению экспертов, это поможет не только смягчить проблему с пенсионными долгами в некоторых районах, но и снять нагрузку с детей, которые должны содержать престарелых родителей. Некоторые, однако, опасаются проблем с трудоустройством среди молодых специалистов. Фото: pixabay

С 2021 по 2025 год китайские власти планируют постепенное увеличение пенсионного возраста. Покрытие основного пенсионного страхования по старости должно охватить до 95% населения.

Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в пятницу, 5 марта, во время выступления на открытии ежегодной сессии парламента. Кроме того, в Поднебесной намерены работать на «достижением адекватного уровня рождаемости». Напомним, что по состоянию на конец 2017 года в Китае проживали 1,39 миллиарда человек, из которых 240 млн (17,3%) — люди старше 60 лет.

При этом сейчас в Китае мужчины отправляются на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55, что является одним из самых ранних пенсионных возрастов в мире. Он был установлен еще в 1978 году, когда средняя продолжительность жизни составляла 68 лет. В последние годы этот показатель превышает 77 лет, поэтому к 2045 году власти КНР хотят повысить порог выхода на пенсию до 65 лет — как для мужчин, так и для женщин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2022 году Китай планируют запустить первую космическую миссию по изучению Солнца.