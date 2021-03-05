МТС в пилотном режиме впервые в России запустила пользовательскую сеть 5G

В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц. Фото: pixabay

В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц. Фото: pixabay

В пятницу, 5 марта, компания МТС объявила о тестовом запуске первой в России пользовательской сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц в популярных точках Москвы.

Абоненты оператора, использующие смартфоны, которые поддерживают связь 5G, смогут подключаться к безлимитному интернету со скоростью до 1,5 Гбит/сек. Новая сеть доступна на Лубянке и возле Центрального детского магазина, на Никольской улице и в Никольском пассаже, возле Большой Дмитровки, ЦУМа, парка «Зарядье» и «Парка Горького» и других знаковых местах. Подробная карта представлена на сайте оператора.

Пользователям предложил в качестве тестирования загружать тяжелый контент, использовать AR/VR сервисы или облачный игры, раздавать скоростной Wi-Fi, чтобы специалисты имели возможность отслеживать работу сети и решать технические задачи по её совершенствованию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МегаФон создаст на базе Коми опорный узел технологического развития Арктики.