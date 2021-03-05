Число летальных исходов от коронавируса остается высоким

Число летальных исходов от коронавируса остается высоким
Число летальных исходов по-прежнему остается довольно высоким. Фото: комитет по здравоохранению

Число летальных исходов от коронавируса в России по-прежнему остается довольно высоким, хотя оно значительно уменьшилось по сравнению с прошлым годом. За последние сутки новая болезнь унесла жизни 462 пациентов.

Об этом стало известно в пятницу, 5 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за все время скончались 88 285 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 11 024 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни. За указанный период выздоровели 15 464 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин призвал завершить вакцинацию от коронавируса в России до осени. В указанный период может возникнуть очередная волна пандемии.

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