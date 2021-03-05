Иммунолог спрогнозировал снятие ограничений в регионах

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает, что вслед за Москвой регионы начнут снимать ограничения, введенные из-за коронавируса.

«Я думаю, что Москва для всех пример. Она опережает регионы в этом вопросе обычно на 2-4 недели», — цитирует его URA.RU.

При этом он отметил, что регионы принимают решения самостоятельно, опираясь на эпидемиологическую ситуацию.

С начала пандемии в России выявлено 4 301 159 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 88 285 летальных исходов, выздоровел 3 885 321 пациент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга, согласно которым в городе продлевается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.