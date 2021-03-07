В России за сутки выявили 10 595 инфицированных коронавирусом

В Росси продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 10 595 человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 7 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19, темпы прироста снизились до 0,25 % — накануне было выявлено 11 022 инфицированных. Всего за время эпидемии инфекция была обнаружена у 4,3 млн жителей в 85 регионах страны.

Больше всего зараженных за последние 24 часа зафиксировано в Москве (1 534), следом идут Петербурге (968) и Московская область (773).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выросло число ежедневных госпитализаций пациентов с коронавирусом.