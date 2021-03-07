В Италии оценили возможность использования вакцины от коронавируса «Спутник V»

Глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца оценил возможность использования российской вакцины «Спутник V».

Министр заявил, что если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) и Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) одобрят вакцину и подтвердят ее эффективность, то его не волнует национальность разработчиков и страна, в которой этот препарат придумали.

По словам Сперанца, он «абсолютно открыт» в отношении препарата «Спутник V», как и других вакцин, если результаты проверки и контроля будут хорошими, передает телеканал Rai 3.

Он отметил, что Италия уже использует вакцины AstraZeneca, Pfizer и Moderna. Когда европейские и итальянские регуляторы оценят эффективность российского препарата, Италия будет готова пойти на сотрудничество с Кремлем и, возможно, усилить производство, добавил министр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Белоруссия начнет производить вакцину «Спутник V» в конце марта.