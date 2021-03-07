Следователи задержали родственника убитых детей и женщины в Подмосковье

Подозреваемый в убийстве детей и их бабушки задержан. Фото: pixabay

Подозреваемый в убийстве детей и их бабушки задержан. Фото: pixabay

В Московской области правоохранительными органами задержан мужчина по подозрению в убийстве троих маленьких детей и их бабушки.

Как сообщила представитель регионального главка СК Ольга Врадий, задержан подозреваемый в убийстве четырех человек в подмосковном Ликино-Дулево. Им оказался 32-летний мужчина, который приходится им родственником.

Врадий отметила, что правоохранители пока не смогли допросить задержанного из-за его «неадекватного поведения». В настоящее время он отправлен на медицинское освидетельствование.

Напомним, мать детей обратилась в полицию и сообщила, что ей не открывают дверь дома. Прибывшие на место стражи порядка вскрыли дверь и обнаружили тела четырех человек: 45-летней женщины, двоих двухлетних детей и одного восьмилетнего ребенка. Погибшая является бабушкой детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге сиделку, подозреваемую в попытке убить блокадницу, заключили под стражу.