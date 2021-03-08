Ребенок пострадал при взрыве газа в доме в Подмосковье

В подмосковном Серпухове произошел взрыв бытового газа в частном жилом доме. Пострадала девочка-подросток.

По информации областного главка МЧС, все произошло в деревне Лукьяново в городском округе Серпухов. Бытовой газ взорвался в частном доме площадью 150 квадратных метров, в результате чего обвалились несущие конструкции дома. Пожара не было.

Как сообщает ТАСС, спасатели извлекли из-под обломков дома 14-летнюю девочку. Она получила травмы, ее госпитализировали. Других людей под завалами не было, в момент взрыва девочка была дома одна.

Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа. Жильцам пострадавшего дома найдут жилье на ночь. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки.

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