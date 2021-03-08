Ребенок пострадал при взрыве газа в доме в Подмосковье

Ребенок пострадал при взрыве газа в доме в Подмосковье
Спасатели извлекли из-под обломков 14-летнюю девочку. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В подмосковном Серпухове произошел взрыв бытового газа в частном жилом доме. Пострадала девочка-подросток.

По информации областного главка МЧС, все произошло в деревне Лукьяново в городском округе Серпухов. Бытовой газ взорвался в частном доме площадью 150 квадратных метров, в результате чего обвалились несущие конструкции дома. Пожара не было.

Как сообщает ТАСС, спасатели извлекли из-под обломков дома 14-летнюю девочку. Она получила травмы, ее госпитализировали. Других людей под завалами не было, в момент взрыва девочка была дома одна.

Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа. Жильцам пострадавшего дома найдут жилье на ночь. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красноярском крае потерявшегося мальчика нашли задохнувшимся в сугробе.

взрыв газа подмосковье пострадавшие ребенок


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России запретили высаживать детей из транспорта за неоплаченный проезд
Не менее 20 человек погибли при мощных взрывах в Экваториальной Гвинее
Космонавты поздравили россиянок с 8 марта с орбиты Земли
Ребенок пострадал при взрыве газа в доме в Подмосковье
Врач рассказала о взаимосвязи группы крови и риском развития рака
ВОЗ высоко оценила вклад России в науку и борьбу с пандемией
Британские ученые заражают людей коронавирусом для эксперимента
Следователи задержали родственника убитых детей и женщины в Подмосковье