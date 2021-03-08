В Ленобласти 8 марта ожидаются снег и сильный ветер

В Ленобласти будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

В Ленобласти будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

В понедельник, 8 марта, в Ленобласть вернется зимняя погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбики термометров покажут -5 … -17 градусов. Ветер северного направления будет разгонятся до 15 метров в секунду.

В регионе ожидаются снег. На дорогах будет гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление в Ленобласти будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.