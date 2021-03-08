В Ленобласти 8 марта ожидаются снег и сильный ветер

В Ленобласти 8 марта ожидаются снег и сильный ветер
В Ленобласти будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

В понедельник, 8 марта, в Ленобласть вернется зимняя погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбики термометров покажут -5 … -17 градусов. Ветер северного направления будет разгонятся до 15 метров в секунду.

В регионе ожидаются снег. На дорогах будет гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление в Ленобласти будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

ленобласть погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач-онколог рассказал, почему колбаса может быть вреднее сигарет
В Москве отец убил пятилетнего сына
Малкин помог «Питтсбургу» победить «Рейнджерс»
В Ленобласти 8 марта ожидаются снег и сильный ветер
Голы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»
Россияне перечислили профессии со слишком большой зарплатой
Президент Венесуэлы Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации ...
Петербургский врач получил миллион на открытие клиники для бездомных