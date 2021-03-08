Спасатели ночью тушили пожар в квартире во Всеволожском районе

В ночь на 8 марта в многоквартирном доме во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 01:00. Очевидцы сообщили о том, что в одной из квартир в посёлке имени Свердлова произошел пожар. Горела обстановка на общей площади 5 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Как сообщает 78.ru, в результате пожара пострадал 50-летний мужчина. Его отправили в больницу с отравлением угарным газом и ожогами конечностей. Причины пожара уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сигнал о ЧП поступил дежурному части в 6:04. К месту происшествия оперативно выехали 15 сотрудников на трех спецмашинах.