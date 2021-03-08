На Мебельной улице загорелся балкон в многоэтажке

Утром 8 марта в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Возгорание произошло в квартире 25-этажного дома № 49 на Мебельной улице.

Горел балкон площадью девять квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в семь утра. В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Петербурга произошел пожар в многоэтажном жилом доме. В результате ЧП пострадал мужчина.