В России выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба на утро 8 марта, за последние сутки на территории России зарегистрировали 10 253 случая заражения коронавирусом в 83 регионах.

При этом у 1 269 (12,4%) пациентов болезнь протекает в бессимптомной форме. Нарастающим итогом коронавирусную инфекцию подхватили 4 333 029 россиян. Кроме того, за сутки жертвами ковида стали еще 379 человек. Таким образом, с начала пандемии коронавирус стал причиной 89 473 летальных исходов.

Разрыв между зараженными и выздоровевшими пациентами, к счастью, стремительно сокращается: за последние сутки из госпиталей выписали 10 322 человека. В общей сложности, количество россиян, справившихся с коронавирусом выросло до 3 922 246 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ситуация остается напряженной: за сутки выявили еще 956 заражений.