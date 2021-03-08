После смертельного ДТП под Самарой возбудили уголовное дело

После смертельного ДТП под Самарой возбудили уголовное дело
Погибли семь человек. Фото: Pixabay

После смертельного ДТП под Самарой, в результате которого погибли семь молодых людей, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

«В связи с тем, что в ДТП погиб несовершеннолетний, дело будет изъято прокуратурой из следствия МВД и передано в следствие Следственного комитета», — сказал прокурор Красноярского района региона Игорь Шустов.

Утром 8 марта на восьмом километре трассы «Самара-Тольятти» в районе поселка Курумоч произошло ДТП с участием грузового автомобиля Isuzu и автомобиля Volkswagen. Погибли семь человек. Возраст погибших – от 17 до 24 лет, сообщает РИА «Новости».

По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд водителя Volkswagen на встречную полосу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что от удара машину вынесло за пределы проезжей части, в результате чего пострадало ограждение. Второй участник аварии отделался незначительными повреждениями. Информация о состоянии водителей выясняется.

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