Возле Ботанического сада выстроилась огромная очередь из желающих полюбоваться тюльпанами

Выставка тюльпанов, проходящая в Ботаническом саду Петра Великого, вызвала настоящий ажиотаж среди горожан: люди даже жаловались на длинные очереди у входа.

В преддверии 8 марта жители Северной столицы стараются активно проводить время, посещая различные культурные и развлекательные мероприятия на длинных праздничных выходных. В Ботаническом саду, к примеру, 7 марта даже закончились электронные билеты на выставку тюльпанов, которые продавались в ограниченном количестве, чтобы регулировать численность посетителей, передает 78.ru слова сотрудника Культурно-просветительского центра БИН РАН Александры Медведевой.

Из-за этого возле входа в учреждение образовались внушительные очереди. При этом, как отметила Александра, внутри Ботанического сада работали сразу два оранжерейных маршрута, чтобы обеспечить безопасность посетителей и при этом максимально увеличить мощность работы. Кроме того, вход на выставку регулируется также из соображений санитарной безопасности, в связи с чем части людей приходится ждать на улице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после уборки дорог от снега некоторые петербуржцы обнаружили разбитыми окна своих автомобилей.