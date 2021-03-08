Петербургская группа Little Big выпустила клип на новую песню Sex Machine

Петербургская группа Little Big выпустила клип на новую песню Sex Machine
Клип вызвал резонансную реакцию среди поклонников. Скриншот: Youtube/ Little Big

В понедельник, 8 марта, известная петербургская рейв-группа Little Big решила порадовать своих поклонниц в честь Международного женского дня, опубликовав на своем YouTube-канале клип на песню Sex Machine.

В видеоролике, который уже набрал почти 500 тысяч просмотров, снялся любимец публики, популярный танцор Дмитрий Красилов, прозванный в социальных сетях Пухляшом. Он является главным героем истории: по сюжету в конце клипа музыканты стирают ему память, и Пухляш отправляется на съемки видео к ставшему легендарным треку Uno. При этом участники Little Big предстают в эффектных образах персонажей фильма «Люди в черном».

Мнения зрителей разделились. «Мне кажется, это явный представитель России на «Евровидение-2021». Отбор досрочно выигран», — пишет кто-то. Другие возражают, что песня — «не шедевр», хотя «клип крутой, танцы супер». Рассудит поклонников, как обычно, только время.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что столь же неоднозначную реакцию вызвал клип Земфиры на песню «Остин», сюжет которого разворачивается среди персонажей известных мобильных игр Homescapes и Gardenscapes.

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