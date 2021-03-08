Александр Беглов поздравил жительниц Петербурга с 8 марта

Губернатор Северной столицы Александр Беглов 8 марта обратился к петербурженкам с поздравлением в честь Международного женского дня — «самого нежного» праздника, по словам главы города.

Градоначальник подчеркнул, что жительницы Петербурга всегда славились самоотверженностью и трудолюбием, стойко перенося все невзгоды сложных исторических периодов и оставаясь источником «невероятной силы и веры». При этом Беглов отметил, что сегодня хотел бы отметить и поблагодарить женщин за более простые, но не менее важные качества: доброту, заботу и душевное тепло, умение создавать уют и оказывать поддержку, вдохновлять и натравлять.

«В вашем щедром и сострадательном сердце вся красота этого мира. И наш мужской долг – оберегать вас», — заключил Беглов. Напомним, что Международный женский день был учреждён как символ солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обратился с поздравлением к петербурженкам также легендарный уличный трубач дядя Миша.