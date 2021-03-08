Израиль с 8 марта разрешает иностранцам въезд в исключительных случаях

Израиль — мировой лидер по вакцинации от коронавируса. В стране с населением более 9 млн человек привиты 8,7 млн. Фото: pixabay

Израиль — мировой лидер по вакцинации от коронавируса. В стране с населением более 9 млн человек привиты 8,7 млн. Фото: pixabay

Израиль разрешил вернуться в страну своим гражданам, а также открыл въезд профессиональным спортсменам, иностранным рабочим и супругам граждан.

По информации пресс-службы израильского правительства, помимо граждан, въезд в страну в ближайшие две недели откроется только для супругов или родителей гражданина или резидента Израиля; профессиональных спортсменов, направляющихся на соревнования; лиц, чья деятельность имеет жизненно важное значение для внешней политики или национальной безопасности Израиля, а также для иностранных рабочих и тех, кто иммигрирует и не может изменить дату своей иммиграции.

Граждане других стран в обязательном порядке должны подать онлайн-заявление на въезд не позднее 24 часов до вылета и предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный в течение 72 часов до вылета. Кроме того, по прибытию их ожидает 14-дневный карантин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Таиланда хотят сократить срок карантина для вакцинированных от коронавируса туристов.