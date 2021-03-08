Подписано соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Италии

Планируется создать 10 миллионов доз до 2022 года. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Планируется создать 10 миллионов доз до 2022 года. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech договорились о производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» в Италии.

Об этом сообщила Итало-российская торговая палата в понедельник, 8 марта. Переговоры о производстве препарата в Италии длились несколько месяцев. соглашение является «историческим» и демонстрирует хорошие взаимоотношения между странами. Президент торговой палаты Винченцо Трани назвал данное соглашение «историческим», а также отметил, что оно демонстрирует хорошие взаимоотношения между странами.

Производство вакцины в Италии должно начаться в июне этого года. Предполагается, что до конца года будет выпущено 10 млн доз препарата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии оценили возможность использования вакцины от коронавируса «Спутник V».