Жителей Ленобласти предупредили о 30-градусных морозах

В Ленобласти будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

В Ленобласти будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

В понедельник, 9 марта, в Ленинградской области резко похолодает.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня температура воздуха в регионе может опуститься до -20 градусов. Местами пройдет небольшой снег.

В ночь на 10 марта похолодает еще сильнее. На западе Ленобласти столбики термометров опустятся до -23 градусов, а на востоке до -30 градусов. Существенных осадков не ожидается. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителей просят соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.