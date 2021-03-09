От новой схемы банковского мошенничества пострадала петербургская компания

От новой схемы банковского мошенничества пострадала петербургская компания
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. pixabay

Петербургская компания «Ника» стала жертвой новой схемой мошенничества.

От имени организации мошенники вели переговоры с компаниями из других регионов. Они заключили договор на поставку кресел для машинистов РЖД, металлических профилей и труб, сообщает «Фонтанка».

Несколько региональных фирм отправили деньги на счет одноименной фирмы, которая была зарегистрирована злоумышленниками.

Предоплата от заказчиков поступала свердловской фирме. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что злоумышленники требуют денег, угрожая взломом аккаунтов в социальных сетях, или обещают раскрыть информацию о действиях человека в интернете его знакомым и близким.

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От новой схемы банковского мошенничества пострадала петербургская компания
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