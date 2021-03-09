Во Всеволожске женщина расстреляла своего сожителя

Во Всеволожске женщина расстреляла своего сожителя
Мужчину увезли в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Всеволожске задержана женщина, ранившая своего сожителя из травмата. Инцидент произошел 8 марта.

В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по Ленинградской улице во Всеволожске женщина выстрелила в мужчину. Пострадавший получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали.

По предварительной информации, 35-летняя неработающая женщина во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, из травматического пистолета трижды выстрелила в живот своему неработающему 35-летнему сожителю, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне вечером в полицию из Мариинской больницы сообщили о госпитализации мужчины. По данным медиков, потерпевшего забрали в больницу с огнестрельным ранением правого бедра. Его жизни ничего не угрожает.

Всеволожск пистолет стрельба


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Калининском районе двухлетний ребенок отравился наркотиками
После смертельного ДТП в Сосновом Бору возбуждено уголовное дело
Над ВНИИБ вновь зависла угроза сноса – активисты собирают народные сходы
Почти половина британцев осудили откровенное интервью принца Гарри и Меган Маркл
Во Всеволожске женщина расстреляла своего сожителя
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более пяти тыс. человек
«Обрушение декораций»: Мария Захарова прокомментировала интервью ...
В Петербурге скончался бывший начальник Нахимовского училища