Во Всеволожске женщина расстреляла своего сожителя

Во Всеволожске задержана женщина, ранившая своего сожителя из травмата. Инцидент произошел 8 марта.

В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по Ленинградской улице во Всеволожске женщина выстрелила в мужчину. Пострадавший получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали.

По предварительной информации, 35-летняя неработающая женщина во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, из травматического пистолета трижды выстрелила в живот своему неработающему 35-летнему сожителю, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне вечером в полицию из Мариинской больницы сообщили о госпитализации мужчины. По данным медиков, потерпевшего забрали в больницу с огнестрельным ранением правого бедра. Его жизни ничего не угрожает.