Более 97% проб водопроводной воды в Петербурге соответствуют нормативам

Более 97% проб водопроводной воды в Петербурге соответствуют нормативам
Выяснилось, что качество воды соответствует всем требованиям. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Управление Роспотребнадзора по Петербургу в феврале провело исследование объектов среды обитания.

Как сообщили в ведомстве, для оценки качества питьевой воды в городе взяли 47 проб на выходах из водопроводных станций «Водоканала Санкт-Петербурга». Выяснилось, что качество воды соответствует всем требованиям.

Пробы также взяли в распределительной водопроводной сети. Результаты показали, что 97,2% из 141 пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

Кроме того, специалисты ведомства проверили качество атмосферного воздуха в местах проживания и отдыха горожан. Превышений гигиенических нормативов не выявлено. Концентрации основных загрязнителей воздуха ниже предельно допустимых значений.

Ведомство проверило и уровень шума от самолетов на юге Петербурга, где находится аэропорт Пулково. Показатели не превышали среднемноголетние значения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти не согласны со статусом региона с «самой загрязненной питьевой водой».

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