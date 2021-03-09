ЗакС Петербурга просит Мишустина о финансировании Центра Физико-технического института

На рассмотрении Законодательного собрания Петербурга находится проект постановления об обращении ЗакСа к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. В документе заключена просьба о возможном выделении из госбюджета средств для завершения строительства Центра Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе Российской Академии наук.

Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров рассказал, что Центр Физико-технического института — это уникальное научная организация, которой остро необходимо финансирование уже в этом году. Учреждение будет способствовать продуктивному промышленному внедрению передовых разработок российских ученых, инженеров и конструкторов, что благоприятно скажется на экономическом развитии России.

Председатель ЗакСа объяснил, что экономия средств на Центре Физико-технического института сегодня приведет к будущем затратам завтра.

«Готовность объекта составляет 82%. Если необходимые бюджетные ассигнования будут выделены в Год науки и технологий, строительство завершится уже в 2022 году. Если же финансирование будет приостановлено, стоимость работ значительно увеличится, придется заново проводить конкурсные процедуры, повторные экспертизы», — заявил Макаров.

Также председатель ЗакСобрания Петербурга заявил в просьбе к Мишустину, что выделенные средства окажут бесценную помощь в развитии российской науки и высоких технологий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщила, что депутаты ЗакСобрания Петербурга поддержали ликвидацию Уставного суда с 1 июля.