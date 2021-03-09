Неизвестный ограбил отделение банка на Индустриальном проспекте

Полицейские ищут неизвестного злоумышленника, напавшего на отделение финансово-кредитной организации в Красногвардейском районе.

По информации ГУ МВД по городу и области, сегодня в пять часов вечера в полицию сообщили об ограблении банка на Индустриальном проспекте. Выяснилось, что неизвестный преступник зашел в помещение и начал угрожать сотрудникам неустановленным предметом. Угрожая расправой, злоумышленник похитил деньги и поспешил скрыться с места преступления.

Сумму похищенного пока не установили. От рук злоумышленника, к счастью, никто не пострадал. Сейчас полиция приняла меры к розыску и задержанию грабителя.

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