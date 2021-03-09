Депутат Резник, оказавшийся у квартиры наркоторговцев, не смог предоставить удостоверение

В Санкт-Петербурге сегодня, 9 марта, депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник вновь оказался в центре скандала, связанного с наркотиками. Согласно данным, которые распространяют Telegram-каналы, политик и правда находился у квартиры, в которой производили запрещенные вещества. Авторы постов также уверяют, что недвижимость принадлежит родственнику Резника, в отношении которого якобы уже возбудили уголовное дело.

При этом депутата задерживать не стали – он при себе не имел ничего незаконного. Судя по кадрам, опубликованным в сети, Резник не смог предоставить полицейским даже удостоверение и предложил показать пропуск в ЗакС. Он пояснил, что оставил документ на даче в Портовом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЗакС после новостей о задержании Резника пояснил: депутат находится в Мариинском дворце. Отметим, что депутат Максим Резник неоднократно оказывался в центре скандалов, связанных с наркотиками.