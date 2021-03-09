В Петербурге малоимущим могут начать выдавать продукты по талонам

Введение специальных талонов обсуждают в Смольном.

Глава комитета по социальной политике Александра Ржаненкова рассказала, что в Смольном обсуждают введение специальных талонов, по которым будут выдавать продукты малоимущим горожанам. Об этом пишет «Фонтанка».

Ржаненкова отметила, что пока решение не принято, но все идет к тому, что инициативу одобрят. Она добавила, что рабочая группа по вопросу о талонах не создана. Известно, что о подобной помощи малоимущим также задумались в Минпромторге и Министерстве труда и социальной защиты.

Ожидается, что вопрос решится в ближайшие несколько недель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые назвали продукты для снятия стресса. Они советуют восполнять нехватку витаминов, употребляя определенные продукты.