В РПЦ отреагировали на видео явления Иоанна Кронштадтского на кладбище в Петербурге

Епископ Кронштадтский, наместник Александро-Невской Лавры Назарий прокомментировал опубликованное в соцсетях видео с «чудесным явлением» Иоанна Кронштадтского на Никольском кладбище.

Священнослужитель отметил, что чудесные видения — не редкость, однако не каждое видение является «чудом Божиим». По его словам, подлинное чудо могут увидеть только настоящие подвижники.

Назарий указал, что Никольское кладбище связано с Александро-Невской лаврой только по названию, передает «Фонтанка». Епископ объяснил, что на кладбище работают люди, которые не связаны с монастырем. Они не рассказывали о каки-либо явлениях и не просили благословления для публикации видео, хотя его распространили в соцсетях еще зимой.

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