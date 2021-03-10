В РПЦ отреагировали на видео явления Иоанна Кронштадтского на кладбище в Петербурге

В РПЦ отреагировали на видео явления Иоанна Кронштадтского на кладбище в Петербурге
Явление святого засняли на Никольском кладбище. Фото: Baltphoto/Анатолий Климов

Епископ Кронштадтский, наместник Александро-Невской Лавры Назарий прокомментировал опубликованное в соцсетях видео с «чудесным явлением» Иоанна Кронштадтского на Никольском кладбище.

Священнослужитель отметил, что чудесные видения — не редкость, однако не каждое видение является «чудом Божиим». По его словам, подлинное чудо могут увидеть только настоящие подвижники.

Назарий указал, что Никольское кладбище связано с Александро-Невской лаврой только по названию, передает «Фонтанка». Епископ объяснил, что на кладбище работают люди, которые не связаны с монастырем. Они не рассказывали о каки-либо явлениях и не просили благословления для публикации видео, хотя его распространили в соцсетях еще зимой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РПЦ назвали число умерших от коронавируса священников.

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