В России могут ввести налог на блогеров

Исследователи отмечают, что в прошлом году только видеоблогеры заработали в России около 18 млрд рублей. Фото: Pixabay

Исследователи отмечают, что в прошлом году только видеоблогеры заработали в России около 18 млрд рублей. Фото: Pixabay

Минцифры предложило обязать иностранные компании выплачивать налоги за блогеров, которые зарабатывают на рекламе. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на план развития ИТ-отрасли.

Отмечается, что такие социальные сети как Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, а также сервис YouTube, будут выплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». Такая мера позволит увеличить поступления в российский бюджет.

За исполнением проекта проследят Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

Исследователи отмечают, что в прошлом году только видеоблогеры заработали в России около 18 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Роскомнадзор поступило требование заместителя Генпрокурора ограничить доступ к видеоролику, опубликованному на платформе TikTok. Видео содержало призывы к участию в митингах.