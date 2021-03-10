Мясников рассказал, какой продукт лучше всего защищает от рака

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что брокколи способствует профилактике рака.

«Официально во всех руководствах, когда читаешь про антиоксиданты, про снижение риска онкологии — там будет брокколи», — заявил врач в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что наиболее полезными противораковыми свойствами обладает куркума и зеленый чай.

Еще врач порекомендовал употреблять красные фрукты и овощи, так они содержат ликопен. Это вещество предотвращает некоторые виды онкологических заболеваний, в частности рак простаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам известного российского телеведущего и врача Александра Мясникова, для поддержания здоровья женщинам необходимо следить за уровнем витамина D и кальция в организме. Этому способствуют сыр тофу, соевые бобы, льняное масло и куркума, а также красный виноград, чернослив и персики.