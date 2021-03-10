В российских домах престарелых стартовала вакцинация от COVID-19

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о том, что в российских домах престарелых началась вакцинация от коронавируса.

Он отметил, что глава Минздрава Михаил Мурашко акцентировал внимание на гражданах, которые относятся к группе риска.

«Они в первую очередь на сегодняшний день прививаются, и у нас уже в отдельных социальных учреждениях эта практика реализуется. Есть, конечно, учреждения, куда это еще не дошло. Я с ними переговорю и обращу их внимание на это», — цитирует его ТАСС.

С начала пандемии в России выявлено 4 351 553 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 90 275 летальных исходов, выздоровели 3 945 527 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирус отступает в Петербурге неохотно, власти не исключают, что город может накрыть третьей волной. Пока по-прежнему рассчитывают на кампанию по вакцинации населения.