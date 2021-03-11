Попова: в России нет широкого распространения мутировавшего COVID-19

В России на данный момент нет широкого распространения новых мутаций коронавируса. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, российские специалисты знают об опасностях, связанных с мутациями, наблюдают за исследованиями зарубежных коллег и внимательно отслеживают их результаты.

Как сообщил ТАСС, Попова подчеркнула, что люди, у которых выявлены новые варианты вирусов, а также те, кто контактировал с ними, сразу же тщательно блокируются.

Напомним, в общей сложности, с начала пандемии жертвами коронавируса в Петербурге стали 11 487 человек. В целом по России умерли от COVID 90 275 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анна Попова призвала продолжать носить маски.