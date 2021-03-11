В Петербурге коронавирус подхватил еще 961 человек

Петербург на втором месте в России по заболеваемости ковид. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербург на втором месте в России по заболеваемости ковид. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге продолжают выявлять новые случаи заболевания COVID-19. За минувшие сутки 961 горожанин сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Как сообщил оперштаб по борьбе с болезнью, с начала пандемии в городе выявлено 377 748 случаев заболевания инфекцией Covid-19.

Лидером по суточной заболеваемости сегодня стала Москва, где за сутки выявили инфицированных коронавирусом. Следом идет Северная столица, а на третьем месте оказалась Московская область — новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период обнаружили новых инфицированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на ИВЛ находятся более 200 человек с коронавирусом. Показатель сократился в два раза по сравнению с декабрем прошлого года.