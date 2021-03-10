В Петербурге на ИВЛ находятся более 200 человек с коронавирусом

В петербургских больницах 212 пациентов находятся на ИВЛ. Показатель сократился в два раза по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом сообщается в информационной справке межведомственного координационного совета по противодействию COVID-19.

В Смольном отметили, что несмотря на спад пандемии, доля тяжелобольных пациентов по-прежнему остается высокой — 26%. Из развернутых 6 924 коек для пациентов с ковидом и внебольничными пневмониями свободны 25,7% — 1 779 штук.

Отмечается, что стихание второй волны пандемии идет крайне медленно.

Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 375828 случаев заражения COVID-19. Скончались 11435 человек. Выздоровело 317686 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирус отступает в Петербурге неохотно, власти не исключают, что город может накрыть третьей волной. Пока по-прежнему рассчитывают на кампанию по вакцинации населения.