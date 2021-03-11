Ленобласть вошла в тройку лидеров среди регионов России по качеству образования

Рейтинг будут обновлять не реже двух раз в год. Фото: pixabay

Рейтинг будут обновлять не реже двух раз в год. Фото: pixabay

Рособрнадзор проверил качество образования в российских регионов по 12 новым критериям. В пятерке субъектов с наиболее эффективной образовательной системой оказались Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская, Калининградская и Ярославская область.

Такой рейтинг был составлен впервые. В этот раз, как пишет Online47, каждый регион страны проходил оценку, а полученные результаты может в открытом доступе изучить любой желающий. Ранее за основу принимались средние баллы ЕГЭ, однако позже данный подход сочли необъективным, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Сейчас в ведомстве уверены, что реальную картину можно получить, исследуя и другие аспекты образовательной системы.

«Цель – в первую очередь, организовать открытость для граждан РФ, проживающих в отдельных субъектах, чтобы у них сложилось понимание, на каком месте по уровню общего образования находится субъект. И не просто увидеть место, а понять, по каким направлениям «западает» работа, и сделать правильные выводы», — подчеркнул Музаев. Он также добавил, что рейтинг будут обновлять минимум дважды в год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что факультет свободных искусств и гуманитарных наук СПбГУ планирует отделиться и стать самостоятельным учреждением.