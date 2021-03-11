С мая начнут летать прямые рейсы из Петербурга в Тюмень

С мая начнут летать прямые рейсы из Петербурга в Тюмень
Самолеты начнут летать из Петербурга в Тюмень с 2 мая. Фото: пресс-служба ВВСС

С 2 мая жители Петербурга смогут улететь в Тюмень прямым рейсом, который запускает авиакомпания Utair.

Сейчас пассажиры могут попасть с Тюмень только с пересадкой в Москве. Однако, по мнению авиакомпании, Тюмень является ключевым хабом Сибири, поэтому его надо связать прямыми рейсами с центральными мегаполисами России, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Самолеты из Тюмени в Северную столицу будут вылетать в 8 часов утра по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам. Обратный рейс, из Пулково в Тюмень, будет отправляться в 21:30 по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Также авиакомпания планирует запустить прямые рейсы из Сибири в Поволжье и на Юг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания Smartavia с конца апреля запускает новый прямой рейс между Петербургом и Тюменью.

utair новости СПб прямые рейсы тюмень


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С мая начнут летать прямые рейсы из Петербурга в Тюмень
Ленобласть вошла в тройку лидеров среди регионов России по качеству образования
Петербург и Москва стали лидерами рейтинга Рособрнадзора по качеству образования
На границе с Финляндией российские таможенники изъяли почти 180 литров вина
Антимонопольная службы одобрила покупку компании «Пит-Продукт» ...
Петербуржцы пекут блины: чем опасно главное блюдо Масленицы и как сделать ...
Власти Петербурга объявили конкурс на реставрацию фасада Казанского собора
«Все будет максимально открыто»: сенатор Перминов рассказал о ...