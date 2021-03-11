В туалете главы Минздрава Алтая нашли 6 млн рублей

В туалете главы Минздрава Алтая нашли 6 млн рублей
Расследование продолжается. Фото: pixabay

При обыске уличного туалета у подозреваемого во взяточничестве главы Министерства здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко под досками было найдено 6 млн рублей.

По информации региональных правоохранителей, обыск проходил в среду, 10 марта, в микрорайоне с частными особняками. В ходе следственных мероприятий в разноцветном пластиковом пакете под досками в тайнике, устроенном в уличном туалете, нашли купюры общей суммой около 5,8 миллионов рублей.

Сегодня, 11 марта, должно состояться судебное заседание, на котором чиновнику изберут меру пресечения. Напомним, что Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков подозреваются в получении взяток, в обмен на которые госслужащие предоставляли коммерческим фирмам заключение госконтрактов и общее покровительство.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга раскрыла схему присвоения бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог.

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