В туалете главы Минздрава Алтая нашли 6 млн рублей

При обыске уличного туалета у подозреваемого во взяточничестве главы Министерства здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко под досками было найдено 6 млн рублей.

По информации региональных правоохранителей, обыск проходил в среду, 10 марта, в микрорайоне с частными особняками. В ходе следственных мероприятий в разноцветном пластиковом пакете под досками в тайнике, устроенном в уличном туалете, нашли купюры общей суммой около 5,8 миллионов рублей.

Сегодня, 11 марта, должно состояться судебное заседание, на котором чиновнику изберут меру пресечения. Напомним, что Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков подозреваются в получении взяток, в обмен на которые госслужащие предоставляли коммерческим фирмам заключение госконтрактов и общее покровительство.